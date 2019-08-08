Казанский вертолетный завод сократил 10% работников

Казанский вертолетный завод (КВЗ), входящий в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», за год сократил 9,8% сотрудников.

Как выяснил «Ъ-Казань» из отчета КВЗ за первый квартал 2019 года, на конец марта на заводе работали 5 тыс. 87 человек, тогда как годом ранее, на конец марта 2018 года, - 5 тыс. 638 человек.

При этом фонд заработной платы, начисленной за первые три месяца текущего года, сократился на 4% и составил 707,46 млн руб. против 737,69 млн руб. за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что к началу 2017 года у КВЗ было 5 тыс. 827 сотрудников.

В 2018 году завод, согласно годовому отчету, получил 5,3 млрд руб. чистого убытка против 316,36 млн руб. чистой прибыли 2017 года. Выручка составила 21,4 млрд руб. (в 2017 году – 20,96 млрд руб.)

В прошлом году производственные мощности КВЗ, рассчитанные на выпуск 142 вертолетов Ми-17 в год, из-за отсутствия заказов были задействованы только на 31%.

100% обыкновенных акций КВЗ, составляющих 99,65% его уставного капитала, принадлежат АО «Вертолеты России», которое является управляющей компанией для завода. У Республики Татарстан имеется право «золотой акции» КВЗ.

Как писал «Ъ-Казань», АО «Вертолеты России» планирует передать Кумертаускому авиационному производственному предприятию (КумАПП, Башкирия) оснастку для изготовления деталей легких вертолетов «Ансат», а также изготовление агрегатов и узлов вертолетов Ми-38. Сборку Ми-38 предполагается оставить на площадке КВЗ. При этом в Казань могут передать финальную сборку Ка-32, которую ведет КумАПП. «Сроков пока нет. Резких действий и шагов мы предпринимать не будем», — говорил в апреле директор холдинга Андрей Богинский.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"