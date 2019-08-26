Детский омбудсмен Москвы назвал «опасным сигналом» требование лишить родительских прав за акцию протеста

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что требование лишить родительских прав Петра и Елену Хомских после участия в акции протеста является «опасным сигналом» для всех семей.

«Я получил эту информацию из СМИ, сейчас мы проверяем, взяли на контроль, запросили прокуратуру и столичный департамент социальной защиты по поводу самой семьи. Но что бы ни говорилось, это воспринимается обществом как политический шантаж, а шантаж детьми недопустим. Это опасный сигнал не только для политически ориентированной аудитории, но для всех семей, которые увидят, что у нас чуть что можно лишать родительских прав»,— сказал господин Бунимович (цитата по ТАСС).

Он также призвал тех сотрудников правоохранительных органов, которые «имеют здравый смысл», не рушить подобными действиями государственную политику в области сохранения семьи.

Господин Бунимович объяснил, что лишение родительских прав — это «редчайшая и радикальная мера» и цель государственной политики сохранение семьи. По словам омбудсмена, даже в трудных случаях с семьей работают психологи и социальные работники.

Уполномоченный по правам ребенка также призвал семьи не брать детей на массовые мероприятия.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова также считает лишение родительских прав за участие в уличных акциях крайней мерой. По ее словам, она уже проверяет информацию о семье Хомских. Госпожа Кузнецова добавила, что эта семьи ни разу не попадала в поле зрения органов профилактики.

Ранее Никулинский районный прокурор Москвы подал в суд иск с требованием лишить родительских прав Петра и Елену Хомских. Как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», поводом для иска стало участие пары в акции протеста 3 августа в Москве. Источник в суде позднее сообщил «Медузе», что прокуратура считает, что Петр и Елена Хомских взяли дочерей на акцию «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции».

Напомним, с июля в Москве проходят протестные акции за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. После митинга 27 июля прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на митинг с годовалым ребенком. Мать ребенка Ольга Проказова сообщила, что СКР возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции. В квартире семьи был проведен обыск. Родителей также допросили в качестве свидетелей. Никаких обвинений им предъявлено не было.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Прокуратура опротестовывает родительские права».