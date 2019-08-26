«Этот год может стать самым “урожайным” по объемам спекулятивного строительства»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о соотношении ввода новых площадей и спроса на них.

Рынок складской недвижимости растет вдохновляющими темпами. На сегодняшний день спрос уверенно сохраняется на уровне показателей 2018 года, ставшего рекордным за всю историю российского рынка. Тогда он достиг 1,6 млн кв. м. А итоги текущего года, возможно, превзойдут и его, тысяч на 100.

В первом квартале 2019 года объем сделок составлял порядка 400 тыс. кв. м, а во втором — около 450 тыс. кв. м. И при этом, стоит отметить, что объемы нового ввода все еще растут, хотя уже и не столь быстрыми темпами. Совокупная площадь заявленных к вводу проектов сейчас представлена более чем 1,2 млн кв. м. Доля свободных помещений уже менее 4%, но к концу года может приблизиться к отметке в 3%. И это, кстати, самые низкие показатели с середины 2014 года. Тогда было введено порядка 2,5 млн кв. м складских площадей, в основном спекулятивно.

В последние годы, по данным девелоперской компании в сфере коммерческой недвижимости «Ориентир», при меньшем вводе доля площадей, построенных под конкретного заказчика, составляет не менее 60%. И этот год может стать самым, скажем так, «урожайным» по объемам спекулятивного строительства. Но даже если все заявленные объекты будут введены, а не отложены на следующий год, как это часто происходит, то эта активность мало повлияет на темпы снижения вакансии. И такие объемы, говорят эксперты, не должны никого обманывать, так как новый ввод сильно отстает от спроса, а около 70% новых объектов строятся под клиента или заполняются арендаторами еще до ввода в эксплуатацию.