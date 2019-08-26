Горсуд Петербурга отменил решение об отзыве регистрации главы штаба Алексея Навального

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Ленинского районного суда по административному исковому заявлению кандидата в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» Максима Григорьева к местной ИКМО об отмене регистрации его конкурентов — главы петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева и другого независимого кандидата Максима Кузахметова.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, ранее Ленинским райсудом требования истца были удовлетворены, однако Горсуд в их удовлетворении отказал.

Напомним, что ИКМО «Екатерингофский» зарегистрировала восемь независимых кандидатов в муниципальные депутаты лишь после того, как Горизбирком направил их документы на пересмотр.

Позже появилась информация о блокировке избирательных счетов независимых кандидатов в указанной ИКМО.