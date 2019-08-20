ИКМО «Екатерингофский» заблокировала счета зарегистрированным кандидатам

Избирательная комиссия МО «Екатерингофский» заблокировала счета кандидатам в муниципальные депутаты в день их регистрации. Об этом рассказал глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Его эта участь обошла стороной, как и активиста Федора Горожанко.

Как отметил господин Шуршев в разговоре с “Ъ-СПб”, блокировка произошла еще 23 июля, когда было отменено незаконное решение ИКМО горизбиркомом об отказе в регистрации кандидатам.

После этого на кандидатов подали в суд их оппоненты с целью оспорить регистрацию, поэтому начать предвыборную агитацию было невозможно. Когда время для нее пришло, оказалось, что своими избирательными счетами независимые выдвиженцы воспользоваться не могут.

Александр Шуршев подчеркнул, что ИКМО не помогает им в решении этой проблемы, хотя именно она была инициатором блокировки.

Кандидаты намерены жаловаться в Городскую избирательную комиссию на незаконные действия «Екатерингофского», а также на последовавшее за ним незаконное бездействие. Кроме того, они обратятся в Следственный комитет с просьбой проверить работу комиссии на предмет соответствия составу преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан).

Господин Шуршев добавил, что 20 августа ИКМО собирается провести заседание, на которое приглашены кандидаты. Темой будет нарушение при агитации, которую они начать не успели.

Олег Дилимбетов