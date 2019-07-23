ИКМО «Екатерингофский» зарегистрировала восемь кандидатов после очередного пересмотра документов

Во вторник, 23 июля, ИКМО «Екатерингофский» зарегистрировала восемь независимых кандидатов в муниципальные депутаты. На пересмотр их документы направила петербургская Городская избирательная комиссия на заседании в этот же день.

Изначально в проектах решений ГИК значилась формулировка зарегистрировать кандидатов прямо в зале, однако член комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский предложил направить документы обратно в ИКМО.

Этому воспротивились заявители и несколько членов комиссии, которые посчитали, что решение политически мотивировано и ИКМО его не исполнит, как неоднократно происходило в других муниципальных комиссиях.

Как рассказал “Ъ-СПБ” глава штаба Алексея Навального в Петербурге и кандидат в МО «Екатерингофский» Александр Шуршев, он, как и остальные, ждет судов. По его мнению, кандидаты от «Единой России» или связанные с ней самовыдвиженцы будут пытаться оспорить их регистрацию. Это отнимает время для ведения избирательной кампании.

Олег Дилимбетов