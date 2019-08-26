Песков: активность российских военных не является ответом на ракетные испытания США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что активность российских военных в последние дни не связана с подготовкой Россией ответа на испытания Соединенными Штатами ракеты. По его словам, проведение учений — «это обычная работа российской армии».

Господин Песков заявил, что Минобороны уже приступило к выполнению поручения президента о подготовке ответа, и посоветовал уточнять подробности в ведомстве. «В последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии. Что касается асимметричного ответа, то нет никаких сомнений, что он будет, и будут приняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны»,— отметил он.

20 августа Пентагон провел свои испытания запрещенной ранее ракеты Tomahawk, успешно поразив цель на расстоянии 500 км. 23 августа президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Днем позже в рамках учений две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

О поручении президента по проработке ответных мер читайте в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».