СПЧ выступает за введение статьи в УК РФ об ответственности за пытки

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил о необходимости ввести специальную статью в Уголовный Кодекс РФ об ответственности за применение пыток. В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что пытки запрещены Конституцией России, и высказал мнение, что введение статьи будет «хорошей воспитательной мерой» для сотрудников правоохранительных органов.

«Пытки — это очень серьезная проблема. К сожалению, во многих случаях пытки оказываются латентными, и мы не можем их выявить. А когда они дают о себе знать, их очень трудно доказать. Это комплексная проблема, и, следовательно, ее решение тоже должно быть комплексным»,— заявил господин Федотов.

Напомним, ранее Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) обнаружила многочисленные нарушения в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге, также известном как «Кресты-2». Масштабная проверка СИЗО началась после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта. Основатель проекта Владимир Осечкин подал в администрацию президента России, Генпрокуратуру и СКР заявление о пытках заключенных.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».