Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в пробах после ЧП под Северодвинском

Росгидромет подтвердил предположение о том, что причиной повышения радиоактивного фона в Северодвинске 8 августа стало облако радиоактивных инертных газов, образовавшееся после распада изотопов бария, стронция и лантана. В ведомстве отметили, что мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области проводился с 8 по 23 августа, сейчас в Северодвинске «радиационная обстановка стабилизировалась».

«Северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ)»,— приводит «Интерфакс» сообщение Росгидромета.

Напомним, 8 августа на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) произошел взрыв во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Жертвами ЧП стали пять человек, еще трое были доставлены в больницу с тяжелом состоянии, причем, по информации источников The Moscow Times, врачи медучреждения не знали о радиации. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».