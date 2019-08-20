В минсельхозе Удмуртии посчитали первый ущерб от непогоды

В минсельхозе Удмуртии озвучили первые цифры ущерба, который селянам нанесла непогода. Гибель зерновых и зернобобовых зафиксирована на 22 тыс. га, однолетних трав — 2,3 тыс. га, льна-долгунца — 345 га. Общая площадь гибель посевов сельхозкультур составляет 24,6 тыс. га, первыми пострадавшими признаны 55 хозяйств.

На 19 августа по республике обмолочено зерно на 25,7 га, что составляет 15% от плана — показатель 2018 года на ту же дату составлял 93,1 тыс. га или 29% от плана. К жатве хлебов приступили 22 района, на сегодня намолочено 65 тыс. тонн зерна нового урожая, средняя урожайность составляет 25,2 центнера на гектар. В прошлом году значение составляло 191,8 тыс. тонн и 20,6 центнера на гектар соответственно.

Напомним, что 15 августа в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Причиной такого решения стала прохладная и дождливая погода в Удмуртии, которая может привести к снижению валового объема урожаю зерна более чем в два раза до 315 тыс. тонн. Представители хозяйств считают, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб.