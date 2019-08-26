Новосибирского застройщика приговорили к штрафу за попытку скрыться за границей

В Новосибирской области сегодня вынесли приговор директору строительной компании «Новокомстрой» Вячеславу Кану, который обвинялся в попытке незаконно пересечь госграницу. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в Карасукском райсуде, предпринимателя приговорили к штрафу в размере 7 тыс. руб. по ст. 30 и ст. 322 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Вячеслава Кана задержали утром 12 апреля 2019 года на автомобильном пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе. Бизнесмен, который фигурирует в двух уголовных делах о хищении средств дольщиков с суммарным ущербом около 300 млн руб., скрылся из-под домашнего ареста и пытался выехать в Казахстан по паспорту умершего младшего брата.

Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области инкриминировало Вячеславу Кану попытку незаконного пересечения российско-казахстанской границы. Строитель утверждал, что намеревался только навестить заболевших родителей. В ходе следствия он признал вину и просил рассмотреть дело в особом упрощенном порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Подробности дела Вячеслава Кана — в материале “Ъ-Сибирь” «Брат живым или мертвым»

Константин Воронов