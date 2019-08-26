Болтон призвал не допустить выгрузку иранской нефти с танкера Adrian Darya

Необходимо предпринять всевозможные действия, чтобы не допустить выгрузки иранской нефти с танкера Adrian Darya, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Twitter. Ранее США предупредили, что любая помощь танкеру будет расцениваться как поддержка террористической организации.

«Все средства задействованы в кампании по остановке Ирана в финансировании террора, дестабилизации мира и нарушения международные санкций»,— написал господин Болтон. Он добавил, что нельзя допускать выгрузки нефти с танкера в порту или в море.

Напомним, королевская морская пехота Великобритании задержала танкер в июле, поскольку предполагалось, что он мог везти нефть в Сирию в обход европейских санкций. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 16 августа, выдал ордер на задержание судна.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «США открыли охоту на иранский танкер».