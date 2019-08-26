ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по позициям движения «Хамаса» в секторе Газа в ответ на обстрел ракетами территории Израиля палестинских радикалов, сообщила Армия обороны Израиля в Twitter. Сообщений о потерях в результате ударов не поступало.

Израильская авиация отметила, что нанесла удар «по целям на территории военной базы "Хамаса" в северной части сектора Газа».

3 rockets were fired from #Gaza at #Israel. 2 of the rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense system. — Israel Defense Forces (@IDF) 25 августа 2019 г.

Ранее израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа. Всего палестинские радикалы выпустили три снаряда. В городе Сдерот, селении Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом звучала сирена.

Израиль и Палестина регулярно наносят друг по другу удары. В мае произошла эскалация конфликта, сектор Газа за сутки, 4 мая, выпустил около 400 ракет по территории Израиля. В ответ Израиль атаковал около 200 объектов движений «Хамас» и «Исламский джихад» (запрещено в России, признано террористической организацией). В конце месяца сторонам удалось договориться о перемирии на полгода.

О возможных вариантах разрешения конфликта — в публикации “Ъ” «Миру на Ближнем Востоке нужны деньги».