ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по позициям движения «Хамаса» в секторе Газа в ответ на обстрел ракетами территории Израиля палестинских радикалов, сообщила Армия обороны Израиля в Twitter. Сообщений о потерях в результате ударов не поступало.

Израильская авиация отметила, что нанесла удар «по целям на территории военной базы "Хамаса" в северной части сектора Газа».

3 rockets were fired from #Gaza at #Israel. 2 of the rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense system.