РФ не будет привлекать Норвегию к освоению Северного морского пути

Россия не намерена привлекать Норвегию к осваиванию Северного морского пути (СМП), поскольку маршрут считается национальной транспортной артерией страны, сообщили «Известия» со ссылкой на посольство России в Осло. Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде высказала изданию сомнения в экономической целесообразности СМП.

По словам главы норвежского МИД, Осло пока не пока не представляет, как Москва сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы. «Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений (проходит вне норвежских экономических вод.— “Ъ”). Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике»,— заявила министр. Она отметила, что у СМП есть проблемы «в отношении всего»: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата.

Глава МИД добавила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для использования их в рамках СМП.

«Известия» отметили, что маршрутом СМП заинтересовались Япония и Китай, поскольку он поможет сократить расстояние между китайскими и европейскими портами почти в два раза. Кроме того, среди европейских стран в СМП заинтересованы Нидерланды.

Ранее крупнейшая во Франции и четвертая в мире транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками, CGA CGM решила отказаться от использования Северного морского пути. Свое решение транспортная компания объяснила заботой о природе.

В августе 2018 года контейнеровоз судоходной компании Maersk, впервые совершил проход по Северному морскому пути. В майском указе президента РФ Владимира Путина перед чиновниками поставлена стратегическая задача нарастить перевозки грузов по СМП до 80 млн тонн к 2024 году.

25 июля дирекция Севморпути сообщила, что проект плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года «содержит все необходимые составляющие и готов к подписанию». «План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, проект которой в соответствии с поручением президента до 1 декабря правительство должно подготовить»,— говорится в сообщении.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Шире Севморпуть».