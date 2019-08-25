Воронежские лютеране провели пикет «против выселения из храма»

Около кирхи Святой Марии Магдалины в историческом центре Воронежа прошел пикет, организованный местной общиной лютеран. Как рассказал “Ъ” глава приходского совета Анатолий Малахов, в нем приняли участие 24 человека, еще 15 при этом «молились в церкви». Поводом для пикетирования стал иск территориального управления Росимущества об изъятии кирхи из безвозмездного пользования прихода — местной религиозной организации «Евангелическо-лютеранский приход святой Марии Магдалины», в котором она находится с 2007 года.

Храм является объектом культурного наследия федерального значения (был построен в 1811–1819 годах). Как полагают чиновники, согласно федеральному закону №327 такой объект может находиться в пользовании только централизованной религиозной организации (ЦРО), а местная община потеряла этот статус еще в 2017 году. Кроме того, в Росимуществе указывают на нарушение порядка пользования нежилым помещением — как показала проверка, в храме на постоянной основе проживают люди. На памятник уже есть претендент — его готова забрать ЦРО «Евангелическо-лютеранская церковь России». Местные лютеране считают все претензии безосновательными.

Подробнее о споре вокруг храма — в материале “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж