Лютеране делят кирху

Кирха cвятой Марии Магдалины в центре Воронежа — памятник федерального значения XIX века — стала предметом спора двух религиозных организаций. С подачи Евангелическо-лютеранской церкви России чиновники изымают храм у местной общины, которая пользовалась им последние 12 лет. По их данным, воронежский приход еще в 2017 году был выведен из состава централизованной церкви и не имеет права пользоваться федеральными памятниками. Евангелическо-лютеранская церковь России заявляет о праве на храм как правопреемник дореволюционной организации, которая фактически его построила. Местные лютеране собираются выйти на пикет.

25 сентября арбитражный суд Воронежской области рассмотрит иск теруправления Росимущества о расторжении договора безвозмездного пользования лютеранской кирхой cвятой Марии Магдалины, которая расположена в исторической части облцентра и является объектом культурного наследия федерального значения. С 2007 года храм находится в пользовании местной религиозной организации (МРО) «Евангелическо-лютеранский приход cвятой Марии Магдалины», насчитывающей около 100 прихожан. Чиновники полагают, что основанием для одностороннего расторжения договора является аналогия федерального закона №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», согласно которому федеральные памятники передаются в собственность только централизованным религиозным организациям (ЦРО). Воронежский приход, по их данным, был выведен из состава ЦРО «Евангелическо-лютеранская церковь аугсбургского исповедания» в 2017 году.

Кроме того, в Росимуществе указывают на нарушение порядка пользования нежилым помещением — как показала проверка, в храме на постоянной основе проживают люди.

Теруправление дважды направляло МРО уведомление о необходимости расторжения договора, однако оба раза получило отказ. «Фактически в объекте культа живет семья епископа, который был запрещен в служении. Кирха передавалась общине по доброй воле, и при таких грубых нарушениях ведомство имеет полное право вернуть ее назад»,— пояснил “Ъ” источник, близкий к Росимуществу.

На федеральный памятник уже есть претендент — его готова забрать в собственность ЦРО «Евангелическо-лютеранская церковь России». Как утверждает ее представитель адвокат Евгений Тюнин, ЦРО является правопреемником той организации, которая строила кирху в 1811–1819 годах. «Согласно архивным данным, после появления лютеранского течения она была представлена отделением в царской России. Поскольку количество прихожан росло, возник вопрос строительства храма в Воронеже. Есть документы о выделении земли, подтверждающие этот факт»,— сказал господин Тюнин.

По его словам, ЦРО уже обратилась в Росимущество по вопросу передачи кирхи в собственность, на данный момент идет получение архивных справок: «Если будут другие ЦРО, которые смогут обосновать, почему она должна быть передана именно им, то этот вопрос должно решать ведомство. По нашим данным, пока никто из организаций на нее не претендует, в том числе из-за охранных обязательств, которые накладывает статус памятника». Прихода у Евангелическо-лютеранской церкви России в Воронеже нет, однако она полагает, что кирху будут посещать от 12 до 14 ее последователей, резюмировал Евгений Тюрин.

Председатель приходского совета МРО Анатолий Малахов отрицает права Евангелическо-лютеранской церкви России на воронежскую кирху.

«У нас есть три официально зарегистрированные организации, которые я как епископ окормляю: святой Марии Магдалины, святого апостола Павла и святой Марии в Рибенсдорфе. Никаких последователей у ЦРО здесь нет. А у нас — прямые потомки первого священника Эдуарда Ферея. Исторически именно мы являемся преемниками, это наш приход»,— утверждает господин Малахов.

По его словам, разлад с церковью аугсбургского исповедания случился именно из-за кирхи: в 2016 году ЦРО начала оформлять ее в собственность, чтобы потом передать воронежскому приходу, однако впоследствии якобы решила оставить себе. В ответ местные лютеране заявили о выходе из организации и создании собственной централизованной церкви, чего, впрочем, им до сих пор не удалось сделать. Обвинения в проживании в кирхе посторонних людей Анатолий Малахов опровергает. В это воскресенье после службы прихожане собираются выйти на пикет, чтобы донести до жителей и властей Воронежа «информацию о выселении лютеранской общины». Мэрия согласовала пикет численностью до 30 человек.

Андрей Прах, Воронеж