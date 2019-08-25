СКР проводит проверку после отказа тюменских врачей помочь пациентке с отеком легких

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области проводит доследственную проверку тюменской больницы ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» (больница Водников) по сообщению СМИ о том, что врачи не оказали медицинскую помощь пациентке с отеком легких.

«В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где изымают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении регионального ведомства.

По данным региональных СМИ, 25 августа медики отказались принимать пациентку, у которой началась сильная аллергическая реакция и отекли легкие. Врачи сослались на то, что их смена заканчивается. После чего женщина была доставлена в областную клиническую больницу №1. В региональном департаменте здравоохранения заявили, что выяснят причины поведения сотрудников больницы.

Екатерина Реутова, Екатеринбург