Росгвардия купит пистолеты-электрошокеры на 3,7 млн рублей

Росгвардия разместила тендер на покупку 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм». Стоимость закупки оценивается в 3 млн 741 тыс. руб. Устройства будут оснащены лазерной указкой и фонарем. Внимание на закупку обратило РБК.

Один шокер обойдется в 8,7 тыс. руб., следует из данных на сайте госзакупок. Устройство может работать при температурах от –20°C до 50°C. Шокер предназначен «для контактно-дистанционного нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических разрядов тока высокого напряжения», уточняется в документации.

Заявки можно подавать до 11 сентября. Пистолеты-электрошокеры должны быть поставлены до 1 ноября 2019 года.

Как сообщала «Новая газета», Росгвардия по поручению президента Владимира Путина разработала пакет законопроектов, направленных на ужесточение оружейного законодательства. В частности, Росгвардия просит открыть доступ к медкартам россиян, запретить дарить и продавать списанное оружие и передать в ее ведение единую базу учета оружия. Госдума рассмотрит законопроекты в осеннюю сессию.