«Новая газета» узнала о возможном ужесточении закона «Об оружии»

Росгвардия по поручению президента России Владимира Путина разработала пакет законопроектов, направленных на ужесточение оружейного законодательства, сообщает «Новая газета» со ссылкой на подготовленные службой документы. По информации газеты, Росгвардия просит открыть доступ к медкартам россиян, запретить дарить и продавать списанное оружие и передать в ее ведение единую базу учета оружия. Госдума рассмотрит законопроекты в осеннюю рабочую сессию.

По информации «Новой», Росгвардия может получить доступ к медицинской истории россиян. «Проверки наличия у граждан медицинских противопоказаний к владению оружием будут представляться организациями здравоохранения с согласия владельцев оружия по запросам Росгвардии и ее территориальных органов»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Еще одна инициатива — ввести обязательный учет списанного оружия в Росгвардии и запретить продавать и дарить такое оружие гражданам, сообщает «Новая газета». По мнению Росгвардии, это позволит предотвратить незаконный оборот огнестрельного оружия. Если закон примут, у граждан будет год на то, чтобы отчитаться о владении таким оружием.

Кроме того, Росгвардия просит законодательно закрепить учет оружия и обмен сведениями об оружии с помощью единой автоматизированной системы учета оружия, которую будет вести сама служба.

Ранее стало известно, что Росгвардия хочет ужесточить правила хранения оружия из-за трагедии в Керчи, в результате которой погиб 21 человек и десятки были ранены. Тогда студент местного политехнического колледжа расстрелял учащихся и преподавателей из оружия, которое приобрел в магазине по достижении 18-летнего возраста. После трагедии Владимир Путин потребовал усилить контроль за оборотом оружия в стране.

Подробнее о прежних предложениях Росгвардии — в публикации “Ъ FM” «Огнестрельное оружие хотят запереть в сейфе».