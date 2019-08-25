После аварийной посадки A321 на МАКС примут дополнительные меры безопасности

Летно-исследовательский институт (ЛИИ им. Громова) примет дополнительные меры по обеспечению безопасности в преддверии Международного авиационно-космического салона (МАКС). «После произошедшего столкновения самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" с птицами был проведен целый комплекс мер, выводы сделаны»,— сообщил ТАСС источник в учреждении.

«В дни проведения салона плотность полетов возрастает в десятки раз и это требует повышенных мер обеспечения авиационной безопасности. Особое внимание будет уделено скоплению птиц в районе аэродрома»,— сказал собеседник агентства. Он также отметил, что зрителям при полетах и выполнении демонстрационной программы ничего не угрожает.

МАКС-2019 будет проходить в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Напомним, 15 августа в Подмосковье Airbus А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. Это произошло вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Действия летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина признаны образцовыми, им присвоены звания Героев России.

О награждении пилотов читайте в материале “Ъ” «Герой извинился перед пассажирами».