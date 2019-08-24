Свидетель по делу о массовых беспорядках 27 июля Васильев не будет подавать иск к следователям

Телережиссер Дмитрий Васильев — бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — не будет подавать судебные иски и жалобы на действия расследующих это дело следователей Следственного комитета и сотрудников изолятора, где он содержался. Об этом ТАСС сообщил его защитник Александр Зинуров.

«Позиция наша с Васильевым такова, что в действиях правоохранительных органов отсутствуют какие-либо правонарушения»,— сказал адвокат. По его словам, в ходе следственных действий господину Васильеву давали инсулин, который у него был с собой, и трижды вызвали скорую помощь.

«У нас есть все доказательства его невиновности, как и у следствия, которое разобралось в этом»,— сказал защитник, напомнив, что Дмитрий Васильев находится в статусе свидетеля. Сейчас господин Васильев выписан из эндокринологического отделения ГКБ имени Ерамишанцева, он находится дома.

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). После задержания ему не дали взять в камеру необходимый из-за диабета инсулин. Из-за этого режиссера госпитализировали с подозрением на возможность развития отека мозга. 11 августа его выписали.

12 августа он был освобожден из изолятора временного содержания по истечении срока задержания. На следующий день режиссера доставили в отделение эндокринологии городской клинической больницы №20.

Почему суд отказал в аресте режиссера, читайте в публикации “Ъ FM”.