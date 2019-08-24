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«Уфа» обыграла «Зенит» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Уфе встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол забил Даниил Фомин (79).

«Уфа» с 10-ю очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 14-ю — 1-е.

Напомним, главный тренер «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован на две игры первенства России. Но условно только на одну.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сергея Семака отлучили от руководства».

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