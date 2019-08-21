Сергея Семака отлучили от руководства

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес два вердикта в отношении санкт-петербургского «Зенита». Действующему чемпиону России предписано провести один домашний матч без зрителей условно. Кроме того, главный тренер команды Сергей Семак дисквалифицирован на две игры первенства России. Но условно только на одну. Нарушения, допущенные петербуржцами, имели место в четвертом и шестом турах чемпионата России. Кроме того, КДК, рассмотрев инциденты, случившиеся по ходу дерби «Спартак»—ЦСКА, выписал московским командам штрафы. В общей сложности на 680 тыс. руб.

В среду КДК РФС рассмотрел инциденты, имевшие место в шестом и четвертом турах чемпионата России. В центре внимания членов КДК был санкт-петербургский «Зенит». В отношении действующего чемпиона России дела, что называется, накопились. В частности, на рассмотрение КДК попали инциденты, имевшие место в последнем, шестом, туре национального первенства («Зенит» принимал «Ахмат»), а также те, что случились в четвертом туре, в котором петербуржцы дома играли против «Краснодара».

В обоих случаях КДК усмотрел вину «Зенита». Так, за поведение после матча с «Ахматом» главный тренер петербуржцев Сергей Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Один из которых — условно. Кроме того, за необеспечение безопасности проведения матча в игре с «Краснодаром» «Зениту» предписано провести один домашний матч без зрителей. Но тоже условно.

Напомним, что после встречи с «Ахматом» господин Семак грубо высказался в адрес арбитра встречи Алексея Матюнина. «Сегодня мы рассматривали эпизод. Сергей Богданович лично присутствовал на заседании. Он обратился к руководителю департамента судейства с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину. Он сказал, что пытался несколько раз позвонить Матюнину, но тот не брал трубку. Судейский корпус и сам Матюнин приняли извинения. Тем не менее проступок совершен и носит серьезный характер. Это оскорбление официальных лиц матча»,— сказал журналистам глава КДК Артур Григорьянц. «С учетом публичного извинения и принятия извинений, наказание следующее — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата России, при этом один матч считать реальным исполнением, а второй — условно, а также оштрафовать его на 100 тыс. руб. Испытательный срок — до конца сезона»,— заявил господин Григорьянц.

Второе наказание было назначено «Зениту» за инциденты, имевшие место в матче четвертого тура,— в нем петербуржцы принимали «Краснодар» (задержка в принятии решения объясняется тем, что на получение официального отчета МВД потребовалось время). В перерыве встречи были зафиксированы столкновения между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. Правоохранительными органами были задержаны четыре участника конфликта.

«Мы установили, что конфликт с ОМОНом произошел из-за неправомерных действий болельщиков "Зенита". Они причинили вред имуществу стадиона, сломали ограждения. Эти металлические конструкции могли быть сломаны и для оказания физического воздействия как на стадионе, так и в адрес ОМОНа,— сказал господин Григорьянц.

— Кроме того, мы установили, что с точки зрения обеспечения безопасности не все меры были приняты. Решение: за необеспечение безопасности оштрафовать "Зенит" на 100 тыс. руб. За неправомерные действия зрителей оштрафовать "Зенит" на 300 тыс. руб. и обязать провести один домашний матч без зрителей условно. Установить для "Зенита" испытательный срок до конца сезона. В случае подобных нарушений к клубу будут более жесткие санкции».

КДК рассмотрел также инциденты, имевшие место по ходу дерби «Спартак»—ЦСКА (2:1). За нарушения, допущенные болельщиками команд, клубам назначены штрафы. В общей сложности на 680 тыс. руб. «По сведениям МВД, более 90 пиротехнических изделий было использовано. Также фанаты скандировали нецензурные выражения. "Спартак" получает штраф за пиротехнику 300 тыс. руб., за скандирование — 50 тыс. руб. За пиротехнику, которая привела к остановке игры, ЦСКА оштрафован на 300 тыс. руб., за скандирование — на 30 тыс. руб.»,— сообщил господин Григорьянц.

Арнольд Кабано