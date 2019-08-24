Актрису Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

Российская актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. «Мы простились с нашей дорогой актрисой, и свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище, рядом с могилой писателя Войновича, артиста Юрского и других деятелей культуры»,— сообщили «РИА Новости» в театре им. Ермоловой, где актриса работала с 1965 года.

В театре перед погребением прошла гражданская панихида. Проститься с актрисой пришли родственники и коллеги актрисы, в том числе режиссер Юрий Грымов, актеры Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, актриса Ольга Прокофьева.

Александра Назарова умерла 20 августа. Ей было 79 лет.

Народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР снялась в большом количестве фильмов и сериалов, среди которых «А если это любовь?», «Любимая», «Софья Перовская», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня», «Бригада» и другие. В Театре имени Ермоловой одной из самых известных ее ролей стала мать в спектакле «Спокойной ночи, мама».