«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Саранске встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили Максимилиан Филипп (41), Кирилл Панченко (80).

«Тамбов с 4-я очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 8-ю — 9-е.

Тамбовский клуб играет не на своей арене, поскольку она пока не соответствует требованиям РПЛ.