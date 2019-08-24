Путин поручил предоставить шахтерам право на досрочную пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос досрочного выхода на пенсию работников уголной промышленности. «Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство РФ, предусматривающих <...> досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности»,— говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.

Кроме того, правительству поручено усовершенствовать организацию проведения медосмотров работников угольной промышленности, в первую очередь работников, занятых на подземных работах, реабилитации и ежегодной диспансеризации. Президент также предлагает привлекать работников, наряду с работодателями, к реализации мер по организации безопасных подземных работ. Соответствующие поправки в законодательство, разработанные при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, должны быть внесены в Госдуму.

Президент также дал кабмину поручение подготовить предложения по корректировке расчета налога на добычу угля. «Представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля»,— говорится в документе.

Правительству, кроме того, поручено утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений, из федерального бюджета планируется выделить средства на переселение жителей домов, расположенных на территориях ликвидированных шахт. Переселение должно быть осуществлено до конца 2024 года.

О том, как прошла встрече президента с губернаторами угледобывающих регионов, читайте в публикации “Ъ” «Все будет нарубись».