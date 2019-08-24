Власти Грузии выплатят долги владельцев гостиниц после спада турпотока из РФ

Власти Грузии намерены оказать помощь владельцам гостиниц в Аджарии по погашению кредитов после сокращения турпотока из РФ, сообщает Министерство экономики и устойчивого развития страны. Решение было принято после того, как владельцы крупных гостиниц и отелей в курортном черноморском городе Кобулети (регион Аджария) провели митинг, требуя от властей оказать им поддержку.

«Инициатива предполагает софинансирование процентной ставки по кредитам для предпринимателей, которые испытывают финансовые трудности из-за российских санкций и сокращения туристических потоков»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства. Решение властей Грузии стало одним из пунктов правительственного плана, направленного на поддержку предпринимателей, пострадавших от сокращения туристического потока из России. Механизм будет запущен 1 сентября.

Напомним, с 8 июля своим президент РФ Владимир Путин ввел запрет на полеты в Грузию. В Кремле объяснили, что мера не является санкцией, а связана с необходимостью обеспечить безопасность российских туристов, так как 20 июня в Тбилиси начались беспорядки. Отношения двух стран резко обострились после того, как у здания парламента Грузии произошли беспорядки, поводом для которых стал визит туда российских депутатов и то, что один из них — Сергей Гаврилов — сел в кресло спикера законодательного органа республики. Комментируя происшедшее, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала РФ «врагом и оккупантом», а также нашла в своей стране «пятую колонну».

О последствиях — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».