«Ладога» нашла новый канал

Поставщики алкоголя начали активно развиваться на рынке общественного питания. Так, петербургская группа «Ладога» открыла в центре Москвы бар под вывеской собственного джина Barrister и не исключает появления новых заведений. Проект позволит компании легально рекламировать торговую марку и привлечь новых покупателей, считают эксперты.

Об открытии группой «Ладога» заведения Barrister bar в центре Москвы сообщил источник “Ъ” на ресторанном рынке. Гендиректор «Ладоги Дистрибьюшен» Сергей Клюшкин уточнил, что в проект вложено 20 млн руб. Barrister bar занимает 320 кв. м на Рождественке. В меню 200 наименований напитков, из которых 30 — коктейли, есть блюда русской и европейской кухонь. Средний чек должен составить 2–2,5 тыс. руб., сообщил господин Клюшкин. Окупить вложения «Ладога» рассчитывает за два с половиной года. Он не исключает, что формат в дальнейшем будет тиражироваться, окончательное решение будет принято после анализа полугодовой деятельности первого бара.

Сегодня «Ладога» выпускает джин под маркой Barrister. На сайте бренда указано, что он производится под контролем британской Barrister Spirits Ltd. По данным госреестра британских компаний, эта структура создана в Лондоне в 2015 году, а ее единственным собственником выступает чешская Furato S.S. Она зарегистрирована по одному адресу с Furato A.S., на балансе которой находится Fruco Schulz. «Ладога» консолидировала 100% этой структуры в 2010 году, выкупив ее у чешской Furato Inc.

«Ладога» — крупный производитель и дистрибутор алкогольной продукции. Компания существует с 2000-х годов и базируется в Санкт-Петербурге. Одним из ее бенефициаров считается Вениамин Грабар. Финансовые показатели не раскрываются. Флагманский бренд компании — водка «Царская».

Заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers International Лариса Еремина называет Рождественку одной из востребованных локаций Москвы: пустующих площадей стрит-ритейла здесь нет. Улица уже некоторое время претендует на звание «барной», поэтому открытие нового концептуального заведения здесь вполне оправданно, указывает она. По оценкам эксперта, стоимость аренды помещения на Рождественке может достигать 200 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, аренда может стоить «Ладоге» 64 млн руб. ежегодно. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в Москве в формате Barrister bar могут работать до пяти заведений. В качестве других потенциальных рынков эксперт выделяет Сочи и Санкт-Петербург.

Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group, в интервью “Ъ” в июне 2019 года Традиционные для России категории алкоголя, такие как водка, стагнируют

Гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз указывает, что ежегодно в России потребляется примерно 4 млн дал виски, рома, джина, абсента и текилы, из которых 75% приходится на виски. По его оценкам, в год в Россию импортируется 300–400 тыс. дал джина, еще около 100 тыс. дал производится внутри страны. В «Ладоге» со ссылкой на данные агентства International Wine and Spirits Research называют Barrister самым популярным джином в России с долей рынка 29,9%. На втором месте, по версии агентства, бренд Beefeater с долей 20,4%, третий — Gordons (14,4%). Но господин Дробиз все же считает лидером рынка Beefeater.

«Ладога» не единственный участник алкогольного рынка, вышедший в сегмент общепита. Винный дистрибутор Simple развивает рестораны SimpleWine & Kitchen в Москве, в конце мая в универмаге «Цветной» в рамках экспансии пивного бренда Corona открылся временный бар Casa Corona Moscow, подобный проект был и под вывеской Heinken Bar. Открытие брендового заведения — хороший способ продвижения продукции в условиях ограничений на рекламу алкоголя, указывает Вадим Дробиз, «Ладога» не может рекламировать джин Barrister, но вполне может продвигать Barrister bar. Открытие собственного бара, согласен Михаил Бурмистров, поможет Barrister привлечь дополнительную аудиторию.

Александра Мерцалова, Мария Котова, Анатолий Костырев