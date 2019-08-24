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Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

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Город Август 2018 (тыс. руб. за кв. м) Июль 2019 (тыс. руб. за кв. м) Август 2019 (тыс. руб. за кв. м) Динамика относитено предыдущего месяца Динамика относительно аналогичного периода прошлого года
Москва 173 189,1 191 1,00% 10,40%
Санкт-Петербург 120,4 120,7 120,4 –0,2% 0,00%
Волгоград 45,8 49,2 49,2 0,00% 7,40%
Воронеж 45,3 46 47,5 3,30% 4,90%
Екатеринбург 67,8 72,1 72,4 0,40% 6,80%
Казань 68,2 89,8 90,8 1,10% 33,10%
Красноярск 53,7 63,2 63 –0,3% 17,30%
Нижний Новгород 64 68 67,4 –0,9% 5,30%
Новосибирск 62 68,6 67,8 –1,2% 9,40%
Омск 40,9 48 48,3 0,60% 18,10%
Пермь 53,9 62,3 62,4 0,20% 15,80%
Ростов-на-Дону 49 48,7 50,5 3,70% 3,10%
Самара 42,1 42,7 42,6 –0,2% 1,20%
Уфа 60,1 66 68,8 4,20% 14,50%
Челябинск 42,7 43,9 43,4 –1,1% 1,60%
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН

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