Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России

|
|Город
|Август 2018 (тыс. руб. за кв. м)
|Июль 2019 (тыс. руб. за кв. м)
|Август 2019 (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика относитено предыдущего месяца
|Динамика относительно аналогичного периода прошлого года
|Москва
|173
|189,1
|191
|1,00%
|10,40%
|Санкт-Петербург
|120,4
|120,7
|120,4
|–0,2%
|0,00%
|Волгоград
|45,8
|49,2
|49,2
|0,00%
|7,40%
|Воронеж
|45,3
|46
|47,5
|3,30%
|4,90%
|Екатеринбург
|67,8
|72,1
|72,4
|0,40%
|6,80%
|Казань
|68,2
|89,8
|90,8
|1,10%
|33,10%
|Красноярск
|53,7
|63,2
|63
|–0,3%
|17,30%
|Нижний Новгород
|64
|68
|67,4
|–0,9%
|5,30%
|Новосибирск
|62
|68,6
|67,8
|–1,2%
|9,40%
|Омск
|40,9
|48
|48,3
|0,60%
|18,10%
|Пермь
|53,9
|62,3
|62,4
|0,20%
|15,80%
|Ростов-на-Дону
|49
|48,7
|50,5
|3,70%
|3,10%
|Самара
|42,1
|42,7
|42,6
|–0,2%
|1,20%
|Уфа
|60,1
|66
|68,8
|4,20%
|14,50%
|Челябинск
|42,7
|43,9
|43,4
|–1,1%
|1,60%