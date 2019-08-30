Белгородэнерго установит первый накопитель электроэнергии в регионе

Фото: Белгородэнерго

В текущем году «Россети Центр Белгородэнерго» установит в Белгороде первую в ЦФО инновационную систему накопления энергии (СНЭ). Пилотный проект реализуется в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса региона в густонаселенном микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Юго-Западный»

Накопитель электроэнергии мощностью 10 кВА и номинальной энергоемкостью 53,28 кВт*ч будет подключен к двухкилометровому участку воздушной линии 0,4 кВ №2 от ТП 980 ПС 110 кВ «Западная» для повышения качества электроснабжения проживающих здесь белгородцев. Внедрение нового оборудования обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления, снизит недоотпуск и потери электроэнергии.

Во время минимального потребления (ночные и дневные часы) устройство будет накапливать электроэнергию, чтобы затем, в часы максимальных нагрузок (вечернее время), выдавать ее в сеть, компенсируя таким образом потери напряжения. Кроме того, накопитель обеспечит пофазный мониторинг уровня напряжения и регулировку выдаваемой мощности. Преобразователь напряжения, управляемый контроллером, будет обеспечивать нормативный уровень напряжения на каждой фазе.

Система накопления электроэнергии реализована на базе современной литий-ионной аккумуляторной батареи, оснащенной зарядным устройством и автоматическими системами управления, учета электроэнергии, устройством защиты от перегрузок, простым и надежным оборудованием телемеханики и связи, обеспечивающим передачу в Центр управления сетями Белгородэнерго данных о наличии или отсутствии напряжения в сети, уровне заряженности батареи и других рабочих параметрах оборудования. Реализовано дистанционное управление включением и отключением устройства.

По расчетам специалистов, использование СНЭ в непосредственной близости к потребителю значительно снизит нагрузку на электросетевое оборудование, устранит режим перегрузки, улучшит качество и надежность электроснабжения. Данная технология хорошо отработана и широко применяется в различных установках – от бытовых устройств до электромобилей, а в энергетике России пока практически отсутствует. Системы накопления сделают электрическую энергию запасаемой и портативной, снимая необходимость строгой одновременности процессов ее генерации и потребления.