Высшая школа экономики настаивает на нейтралитете

Сотрудники Высшей школы экономики написали декларацию для коллег о том, как нужно относиться к московским протестам. Авторы призвали студентов и сотрудников отстаивать гражданские и политические права законными способами. Сознательное нарушение закона обесценивает протестную деятельность, считают составители декларации. Документ, который провозглашает так называемый политический нейтралитет, подписали более 70 преподавателей Высшей школы экономики. При этом вуз продолжает помогать своему студенту Егору Жукову, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках во время несогласованного митинга 27 июля.

Так что подразумевается под нейтралитетом? И зачем нужно было это письмо? "Ъ FM" задал эти вопросы профессору департамента политической науки Высшей школы экономики Марку Урнову, который также оставил свою подпись под декларацией: «Это не обращение, а просто декларация, которую мы прописали сотрудникам университета, друг для друга. Ее довольно долго писали, потому что все мы — разные люди и старались составить некое консенсусное письмо. Некоторые говорят, что оно беззубое… Наверное, но когда много народу пишет письмо, острота сглаживается.

В документе речь идет о том, что университет как структура в политику не ввязывается.

Каждый отдельный сотрудник, профессор, преподаватель может делать все что угодно за пределами вуза, ходить на демонстрации, участвовать в митингах. И, как написано в письме, просьба при этом не нарушать закон. Внутри университета любые исследовательские проекты, любое обсуждение академического характера — сколько угодно, но превращать ВШЭ в площадку для партийных съездов нельзя. На самом деле, мы несем ответственность за людей, которые ходят на санкционированные митинги и санкционированные шествия. Если человек сознательно говорит: "Я иду нарушать", то тогда нужно понимать, что ты учитываешь и все тяготы последствий. И это еще один способ недопущения втягивания университетов в политику».

Ранее более 300 сотрудников университета попросили освободить студента Егора Жукова из-под ареста. Между тем, в пятницу, 23 августа, стало известно, что следователи пришли в Высшую школу экономики. В частности, они изъяли личное дело Жукова, сообщил "Ъ FM" его адвокат Илья Новиков: «Последняя информация, которая есть у меня, потому что следствие не обо всем меня ставит в курс, это то, что прошла выемка документов в Высшей школе экономики. Изъято личное дело Егора и его курсовые работы за время обучения. С одной стороны, это может казаться странным, с другой, мне кажется, это симптом. Следствие обычно не занимается такими вещами в отношении людей, на которых есть конкретный материал. Это, видимо, подтверждает, что при просмотре всех записей с 27 июля им не удалось найти ни одного эпизода, где Егор ведет себя агрессивно.

Так что у меня создается впечатление, что следствие пытается обосновать какую-то, может быть, идейную неправильность взглядов Егора, он же учился на факультете политологии.

Может, у них есть представление, что если как следует покопаться в его курсовых работах, то там найдется какая-нибудь идеологически неверная трактовка тех или иных событий. Но, понятно, что это не имеет никакого отношения к обвинению в массовых беспорядках и так не должно быть».

В участии в массовых беспорядках в Москве обвиняются девять человек. В свою очередь, Совет по правам человека при президенте считает, что следствие неправильно квалифицирует события, и никаких беспорядков в столице не было. Глава СПЧ Михаил Федотов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, обоснованно ли возбуждение уголовного дела.

Как открыли фандрайзинговую площадку для помощи фигурантам дел по итогам московских протестов Московские правозащитники и студенты Высшей школы экономики запустили сайт delo212.ru. Он предназначен для сбора денежных средств на нужды фигурантов уголовного дела «о массовых беспорядках» в Москве 27 июля и их семей. Создатели сайта заявляют, что «в деле 15 фигурантов и каждый из них невиновен». В разговоре с “Ъ” активисты рассказали, что намерены тратить собранные средства на покупку еды и медикаментов арестованным, а также на оплату книг, корреспонденции и писем заключенных. Читать далее

Анна Пестерева