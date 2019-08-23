Генштаб ВС Сирии объявил об освобождении Хан-Шейхуна

Генштаб вооруженных сил (ВС) Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама. «После интенсивных ударов в течение предыдущих дней и окружив террористов полностью на севере Хамы, наши смелые военные смогли очистить следующие деревни: Хан-Шейхун, Мурик, Латамина, Телль-Сайад, Латмин, Кафр-Зейта, Лахая и другие»,— говорится в заявлении, зачитанном представителем генштаба ВС САР (Сирийская Арабская Республика) в эфире гостелеканала Ikhbariya (цитата по «РИА Новости»).

О том, что армия Сирии вошла в Хан-Шейхун, стало известно накануне.

19 августа сирийская армия начала активную фазу наступления на город Хан-Шейхун. Террористы установили контроль над городом в 2014 году. В течение последних лет он был опорным пунктом террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».

Подробнее — в материале “Ъ” «Из-под сирийских террористов выбивают город».