РБК: авиакомпании предупредили о росте затрат и простое самолетов

Авиакомпании предупредили в направленном вице-премьеру РФ Максиму Акимову послании о росте затрат и простое самолетов. Они попросили правительство отменить требование Росавиации о сертификации изменений конструкции самолетов, включая перекомпоновку салона, ссообщает РБК со ссылкой на копию письма Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Эти меры приводят к росту затрат и простою самолетов, считают они.

Подлинность письма РБК подтвердил представитель ассоциации. Обращение еще не получено, сказал представитель вице-премьера.

Росавиация ввела новые требования с 2019 года. В парке российских авиакомпаний 800 иностранных лайнеров, и половина из них вносила изменения в конструкцию.

Около 400 самолетов не отвечает новым требованиям Генпрокуратуры и Росавиации, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в Минтрансе и пяти авиакомпаниях. По их словам, из-за отсутствия необходимых допсертификатов Росавиация запретила полеты десяти лайнерам.