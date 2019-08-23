ФХР исключила факт употребления Кузнецовым допинга во время пребывания в сборной России

Говоря об обвинениях в отношении хоккеиста Евгения Кузнецова, которого уличили в употреблении кокаина, Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что «прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено».

«ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом WADA (Всемирное антидопинговое агентство.— “Ъ”), общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF (Международная федерация хоккея.— “Ъ”)»,— говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация хоккея объявила о четырехлетней дисквалификации суперзвезды «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова. В пробе игрока, взятой во время майского чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Евгения Кузнецова поймали на кокаине».