Москва и Минск разработают 28 дорожных карт по интеграции

Россия и Белоруссия разработают 28 дорожных карт по интеграции, они будут готовы к 1 ноября, передает «Белта» по итогам доклада премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса у президента республики Александра Лукашенко.

«Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия — причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования»,— цитирует агентство господина Румаса.

Большинство белорусских предприятий, по словам премьера, готовы конкурировать с российскими при создании равных условий, но у ряда компаний выход на общий рынок вызывает озабоченность, в связи с чем в дорожных картах предусматриваются переходные периоды. «В любом случае наша долгосрочная цель — это повышение конкурентоспособности предприятий. Только тогда они могут в долгосрочном периоде работать эффективно и иметь будущее»,— добавил господин Румас.

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран. При этом президент РФ уточнял, что Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство. В июне концепция интеграции была согласована.

О том, как проходили переговоры об интеграции России и Белоруссии,— в публикации “Ъ”.