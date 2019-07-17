Белоруссия и Россия согласовали концепцию интеграции

Москва и Минск согласовали основные принципы интеграции двух стран во время межправительственной рабочей группы, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. «Я считаю, в принципе концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован»,— сказал господин Крутой (цитата по БелТа).

По его словам, согласованные концепции будут обсуждаться во время начинающегося сегодня, 17 июля, визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию.

Планируется, что господин Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным посетит Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где обсудят вопросы в неформальной обстановке. На следующий день в Санкт-Петербурге лидеры примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, а также проведут двусторонние переговоры.

О том, как идут переговоры об интеграции России и Белоруссии,— в публикации “Ъ”.