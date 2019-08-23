Второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступит в силу 26 августа

США уведомили о вступлении в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей. Санкции, в частности, предполагают ограничения на операции с госдолгом России. Соответствующий документ управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, вступающий в силу 26 августа, размещен на сайте Федерального реестра США (.pdf).

Напомним, первый пакет санкций из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был введен в августе 2018 года.

В уведомлении о новых санкциях говорится, что США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России. Американским банкам будет запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России .

В документе разъясняется, что Вашингтон 6 августа 2018 года принял решение, что российское правительство использовало химическое оружие в нарушение международного против своих граждан, говорится в сообщении. Уведомление об этом определении было опубликовано 27 августа 2018 года в Федеральном реестре. Согласно закону от 1991 года о ликвидации военных действий реакция должна была последовать в течение трех месяцев после обнародования этой информации. Россия, согласно данным США, соответствующе не отреагировала. Таким образом, было принято решение о введении дополнительных санкций против России.

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

О том, как конгрессмены требовали срочно ввести новые санкции против России — в материале “Ъ”.