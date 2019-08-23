Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Состоявшаяся по инициативе турецкой стороны беседа затрагивала среди прочего ситуацию в Сирии. «Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб»,— говорится в сообщении Кремля. Стороны обсудили ближневосточную повестку и развитие двустороннего сотрудничества.

Ранее Турция анонсировала саммит с Россией и Ираном по Сирии.

До этого ВВС Сирии атаковали турецкий вооруженный конвой после того, как Дамаск заподозрил Анкару в помощи боевикам в Хан-Шейхуне — одном из ключевых населенных пунктов в зоне деэскалации Идлиб. Анкара отрицает обвинения Дамаска, в свою очередь характеризуя атаку на конвой как нарушение российско-турецких договоренностей по Идлибу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Турция применила высокосочинское оружие».