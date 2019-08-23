Минтранс не хочет пускать пассажиров «Аллегро» в Петербург по электронным визам

Минтранс РФ подготовил проект постановления об утверждении перечня пунктов пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, через которые граждане иностранных государств смогут въезжать на территорию России по электронной визе. В этот список вошли МАПП Ивангород, Торфяновка, Брусничное и Светогорск, морские пункты пропуска Высоцк, Морской вокзал и пассажирский порт Санкт-Петербург, воздушный пункт пропуска Пулково, а также пешеходный пункт пропуска в Ивангороде.

При этом, как сообщает АБН, в представленном Минтрансом перечне отсутствует ряд железнодорожных пунктов пропуска, включая действующий на территории Финляндского вокзала в Петербурге, а также морские пункты в Выборге и Усть-Луге. Таким образом, пассажиры скоростного поезда «Аллегро», курсирующего между Петербургом и Хельсинки, преимуществами новой системы воспользоваться не смогут.

Напомним, что электронные визы для иностранцев начнут действовать в Петербурге и Ленобласти с 1 октября 2019 года. Эксперты полагают, что новая схема может послужить стимулом для увеличения турпотока.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по электронной визе в Петербург и Ленобласть могут приехать туристы из 53 стран.