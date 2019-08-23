Кандидат в мэры Новосибирска от Партии роста снялся с выборов

Избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию кандидата в главы города от Партии роста Сергея Проничева. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила председатель горизбиркома Тамара Краткая.

«Он подал заявление, в котором указал, что отказывается от дальнейшего участия в выборах и снимает свою кандидатуру. В законе указание причины не предусмотрено, он мог сделать это по собственному желанию»,— сказала Тамара Краткая. Она отметила, что члены избирательной комиссии рассмотрели заявление и удовлетворили его.

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Юлия Сасевич