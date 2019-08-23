«Уральские авиалинии» объяснили задержки рейсов в Пулково недавним инцидентом в Жуковском

В авиакомпании «Уральские авиалинии» связали задержки своих авиарейсов в Пулково с потерей воздушного судна после жесткой посадки самолета на кукурузное поле в Подмосковье.

«Потеря воздушного судна стала основной причиной переноса времени вылета данных рейсов и последующих. Авиакомпания старается минимизировать задержки и по возможности оповещает пассажиров о переносе времени вылета заблаговременно. Мы приносим извинения и делаем все возможное, чтобы восстановить расписание как можно скорее»,— сообщает АБН со ссылкой на официальное заявление авиаперевозчика.

Напомним, рейс «Уральских авиалиний» U6178 Москва – Симферополь, на борту которого находились 233 пассажира, совершил вынужденную посадку неподалеку от аэропорта в Жуковском после того, как в двигатели самолета попали птицы. После экстренного приземления на кукурузное поле пассажирский лайнер был выведен из эксплуатации из-за технических повреждений.

В результате инцидента авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила несколько рейсов с вылетом из Санкт-Петербурга.

Подробнее об аварийной посадке самолета — в материале «Ъ» «Кукуруза приняла аэробус».