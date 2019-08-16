«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов из Петербурга из-за нехватки бортов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила шесть рейсов с вылетом из Санкт-Петербурга из-за аварийной посадки самолета в Московской области 15 августа.

Как сообщает Regnum, отмены рейсов кроме Петербурга затронули еще несколько городов, в том числе и Москву. Из Пулково отменены вылеты перевозчика в Москву, Тбилиси, Калининград, на греческий остров Родос.

Напомним, что накануне утром вылетевший из Жуковского Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека, вместо Симферополя аварийно сел на кукурузное поле в Подмосковье. Экстренную посадку пилоты совершили после попадания в лайнер стаи птиц.

Подробнее об аварийной посадке самолета в публикации «Ъ» «Кукуруза приняла аэробус».