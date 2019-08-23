Кредитам без отчетности повысят резерв

Выдача кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) без запроса официальной отчетности обернется для банков повышенным резервированием и, следовательно, нагрузкой на капитал. Об этом сообщил “Ъ” глава департамента банковского надзора ЦБ Алексей Лобанов. В связи с этим, отмечают аналитики, далеко не все банки захотят работать по-новому и выдавать онлайн-кредиты бизнесу.

Кредитные организации, выдающие кредиты малому и среднему бизнесу без анализа официальной отчетности, должны будут установить повышенный размер резерва по портфелям таких ссуд. Об этом рассказали “Ъ” в Банке России.

В четверг ЦБ на своем сайте сообщил о планах по внесению изменений в положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам...», которые позволят кредитовать МСБ без запроса официальной отчетности (см. “Ъ” от 23 августа). В пятницу глава департамента банковского надзора ЦБ Алексей Лобанов пояснил “Ъ”, что поправки касаются ссуд до 10 млн руб. Он подчеркнул, что после внесения поправок в документ по кредитам заемщикам из сегмента МСБ без анализа отчетности будет установлено повышенное резервирование.

Глава департамента банковского надзора ЦБ Алексей Лобанов Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сейчас, отметил господин Лобанов, требование об оценке риска на основании отчетности предусмотрено лишь на момент принятия решения банком о включении ссуд в портфель, в дальнейшем оценка риска идет в целом по портфелю без оценки отчетности заемщика. При отсутствии официальной отчетности заемщика сейчас ссуды не могут быть включены в портфель и оцениваются на индивидуальной основе, подчеркнул господин Лобанов.

Повышенное резервирование, отмечают эксперты, не связано с менее эффективной оценкой качества заемщиков без отчетности, поскольку в данном сегменте отчетность в большинстве случаев малоинформативна и не заверена аудитором. В Альфа-банке, тестирующем вместе с ЦБ в качестве пилота возможность оценки кредитоспособности МСБ по информации, агрегируемой различными базами данных (операторами фискальных данных, БКИ и т. д.), отметили, что эти источники вполне позволяют провести качественную оценку заемщиков.

«Полагаю, что повышенным резервированием ЦБ пытается удержать от соблазна отдельных игроков, у которых вместо качественных внутрибанковских методик оценки заемщика может быть кредитование широкого круга МСБ или связанных с банком компаний»,— отметил собеседник “Ъ” в крупном банке.





Удержит ли данная мера недобросовестных игроков на банковском рынке — вопрос.

По словам экспертов, новацией, очевидно, воспользуются далеко не все банки, активно кредитующие МСБ.

«Очевидно, что воспользоваться новацией смогут лишь те кредитные организации, кому капитал позволяет увеличивать резервирование,— указывает ведущий аналитик по банковским рейтингам “Эксперт РА” Екатерина Михлина.— Но поскольку сегмент МСБ наиболее рискованный, то наибольший объем кредитов по-прежнему будет выдаваться с оценкой заемщика по финансовой отчетности».

Вероника Горячева