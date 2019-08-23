Балтийский завод построит еще два ледокола

«Росатом» и входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтийской завод подписали контракт на строительство еще двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт. Верфь стала единственным претендентом на заказ, подавшим заявку на аукцион. Стоимость строительства ледоколов составит 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. выдаст бюджет, а остальное — «Росатом». Первый ледокол должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, второй — не позднее 20 декабря 2026 года.

Госкорпорация «Росатом» и Балтзавод подписали долгожданный контракт на строительство еще двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт. Событие было приурочено к торжественной церемонии отправки из Мурманска на Чукотку плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».

Сейчас Балтзавод ведет строительство трех ледоколов ЛК-60 общей стоимостью 121,4 млрд руб. Деньги на их строительство выделил бюджет. Сроки сдачи головной «Арктики», намеченные изначально на 2017 год, неоднократно переносились. Судно должно быть передано «Атомфлоту» по итогам ледовых испытаний к лету 2020 года. Сдача серийных «Сибири» и «Урала» намечена на 2021 и 2022 годы соответственно.

Контракт на строительство еще двух ледоколов изначально планировалось подписать до конца 2018 года. Принципиальное решение об их строительстве было принято в конце ноября на совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева (см. "Ъ-СПб" от 6 декабря 2018 года). Себестоимость строительства двух ледоколов — 92 млрд руб., а с учетом банковской гарантии и страховки — свыше 100 млрд руб. На их строительство государство должно выделить 45 млрд руб., а остальные деньги дать и привлечь «Росатом» (см. “Ъ” от 17 декабря 2018 года). Источники “Ъ” говорили, что проблема с заключением контракта связана с обоснованием расходов на строительство судов, а также проработкой механизма выделения средств из бюджета.

В итоге конкурс на строительство ледоколов был объявлен ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») в июле. Максимальная цена — 100,1 млрд руб. Источники “Ъ” не исключали, что помимо Балтзавода заявки на конкурс подадут керченский «Залив» (подконтрольный «Ак Барсу» Рената Мистахова) и строящаяся на Дальнем Востоке «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка). Но в итоге единственным претендентом оказался Балтзавод. Как сообщали «Ведомости», «Звезда» не вышла на аукцион из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора на конструирование атомных установок. Источники “Ъ” не исключали, что выход «Залива» на конкурс может быть номинальным и верфь в итоге может получить контракт на строительство плавучего дока (см. “Ъ” от 5 августа). Однако собеседники “Ъ” теперь не исключают, что в условиях санкций передача заказа в Крым может создать для госкорпорации дополнительные сложности.

По условиям конкурса Балтзавод должен сдать один ледокол не позднее 20 декабря 2024 года, второй — не позднее 20 декабря 2026 года.

Анастасия Веденеева