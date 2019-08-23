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Samsung Galaxy Note 10

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В России стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10

Продажи нового смартфона Samsung Galaxy Note 10/10+ начинаются в России, сообщает компания. Они доступны в четырех цветах — аура, белый, черный и красный.

На смартфон было оформлено в 2,7 раза больше предзаказов, чем на предыдущую модель Galaxy Note 9. В основном в фирменных магазинах. Остальные заявки были оставлены через официальный интернет-магазин.

Чаще всего люди заказывают модель Galaxy Note 10+, на нее пришлось 76% заявок. Самые популярные цвета — черный и аура (41% и 30%).

Об особенностях новинки читайте в материале “Ъ FM” «Что приказано пером, то перенесено на смартфон».

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