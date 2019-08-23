Всеволод Чаплин заявил о подготовке пикетов против работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о подготовке пикетов против супрематического креста художника-каллиграфа Покраса Лампаса, который появился на площади Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia.

«Некоторые продолжают считать его (Покрась Лампаса — "Ъ-Урал") деятельность издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа. И собираются выходить на одиночные пикеты 25, 26 и 27 августа к его "кресту" на дороге, попираемому ногами»,— сообщил он на своей странице в Facebook. По его словам, в ситуации и арт-объектом «нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное».

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв.м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и властей. В горадминистрации виновных пообещали наказать. 26 августа художник приедет в Екатеринбург, чтобы восстановить работу.

Ранее Директор музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить арт-объект.

Подробнее — в материале «Stenograffia воцерковилась»