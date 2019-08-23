Украинский журнал «Новое время» ограничил доступ к оскорбляющему гимн РФ изображению

Украинский журнал «Новое время» на своем сайте ограничил доступ к картинке с текстом государственного гимна России «в оскорбительной интерпретации». Соответствующее требование ранее поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры.

Доступ к сайту украинского журнала был ограничен Роскомнадзором 21 августа. Сейчас сайт разблокирован.

Накануне сообщалось, что твит с изображением, «в неприличной форме» оскорбляющим государственный флаг РФ, удалил Twitter. Отмечалось, что доступ к странице интернет-ресурса был ограничен на основании ст. 15.1–1 ФЗ № 49-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Напомним, пакет законов об ограничении доступа к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству и госсимволам, был подписан президентом России 18 марта. В случае нарушения закона предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».