Консульство Канады в Гонконге приостановило поездки своих сотрудников в КНР

Канадское консульство в Гонконге приостановило поездки своих сотрудников на материковую часть Китая. Решение было принято после задержания в Шэньчжэне сотрудника британского консульства.

«В генеральном консульстве Канады в Гонконге работают как канадские дипломаты, размещенные в Гонконге, так и сотрудники из числа местных жителей. В настоящий момент сотрудники из числа местных не будут совершать официальные деловые поездки за пределы Гонконга»,— сказал представитель консульства South China Morning Post.

Двумя днями ранее МИД КНР подтвердил задержание сотрудника консульства Великобритании в Китае 28-летнего Саймона Чена. Он не вернулся на работу 9 августа после того, как уехал на мероприятие в Шэньчжэнь. Сообщалось, что его поместили под административный арест на 15 суток из-за нарушения «административных норм общественной безопасности КНР».