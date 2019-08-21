МИД Китая подтвердил задержание сотрудника британского консульства в Гонконге

Полиция Шэньчжэня задержала сотрудника британского консульства, который является гражданином Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Сотрудника консульства поместили под административный арест на 15 суток.

«Согласно имеющейся у нас информации, мужчина, о котором вы спрашиваете, нарушил административные нормы общественной безопасности КНР <…> он находится под административным арестом»,— заявил дипломат (цитата по ТАСС). Он отметил, что сотрудник консульства — гражданин Гонконга, «то есть он гражданин КНР, и это дело —внутреннее дело Китая».

Накануне Guardian сообщила о задержании 28-летнего Саймона Чена — сотрудника консульства Великобритании в Китае. Он не вернулся на работу 9 августа после того, как уехал на меропреяие в Шэньджэнь .Представитель МИД Великобритании сообщил, что чрезвычайно обеспокоен этой информацией и окажет поддержку его семье.