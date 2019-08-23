Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями». На брифинге Совбеза ООН дипломат подчеркнул, что сейчас в зоне риска находится другое соглашение — Договор о сокращении наступательных вооружений, который истекает в феврале 2021 года. Текст выступления опубликован на сайте постпредства.

Господин Полянский отметил, что последние действия Вашингтона «красноречиво свидетельствуют» о том, что к развалу ДРСМД привели действия не России, а США, но российскую сторону «крайне удивляет позиция, которую в этом контексте занимают европейские коллеги».

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«Отдаете ли вы в целом себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? Нас, например, эта перспектива очень беспокоит. А вот американских коллег, похоже, нет»,— подчеркнул он. Дмитрий Полянский добавил также, что российская сторона готова «к любому серьезному диалогу, направленному на обеспечение стратегической стабильности и безопасности».

И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн в ходе своего выступления заявил, что Соединенные Штаты будут разрабатывать новые ракетные системы, запрещенные ДРСМД, для противодействия угрозам со стороны России и Китая. При этом он обвинил Россию и Китай в деятельности, которая ведет к «разрыву основ безопасности», и заверил, что США «не намерены игнорировать эту ситуацию».

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После выступления американского коллеги постпред РФ отметил, что инициированное Россией и Китаем заседание Совбеза по вопросу ракетных разработок США, «к сожалению, оказалось до скучности предсказуемым». «Как мы и предполагали, США и “подхрюкивающие” им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах. Хочется верить, что наша с Китаем инициатива увеличит число тех, кто не побоится называть вещи своими именами и будет требовать действий и практических шагов у тех, кто нарушает важные для всего мира договоренности и не считается с нормами международного права»,— резюмировал Дмитрий Полянский.

Напомним, Россия и США отказались перезаключить ДРСМД, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Президент РФ Владимир Путин считает, что США специально вышли из договора, чтобы испытать новую ракету.

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».